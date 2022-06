Pubblicità

Sara_CDA78 : @MarisaSimi5 Ma che bozzo ???? è il braccio appoggiato al seno ???? e forse ne ha le palle piene dei giornalisti ecco la faccia... -

Calciomercatonews.com

Giornata frenetica in casa Inter. La dirigenza nerazzurra, oltre all'agente di Udogie, ha visto anche Giuseppele sue parole all'uscitaL'Inter non si ferma sul calciomercato, tra incontri, trattative, colpi e cessioni dolorose. La sensazione è che sarà una sessione agrodolce per i nerazzurri e con ...quindi, è la considerazione di, che circa un 80% dei finlandesi, quindi una percentuale davvero considerevole, oggi è favorevole all'adesione alla Nato, quando, appena, due anni fa, si ... Bozzo, ecco le parole dell’intermediario dopo l’incontro con Marotta Giornata frenetica in casa Inter. La dirigenza nerazzurra, oltre all'agente di Udogie, ha visto anche Giuseppe Bozzo: ecco le sue parole ...‘Città Romagna: un’utopia Il futuro della Romagna dopo la tempesta perfetta’ è il titolo dell’appuntamento organizzato da Confindustria Romagna che si terrà oggi alle 16 al teatro Dragoni di Meldola, ...