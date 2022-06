Boss in incognito: anticipazioni 14 giugno 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) Boss in incognito torna stasera in tv martedì 14 giugno 2022 su Rai 2. Il docu-reality è condotto da Max Giusti, e seguirà gli imprenditori mentre camuffati lavoreranno tra i loro dipendenti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Il protagonista di questo terzo appuntamento sarà Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, un colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. La sede storica si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ormai l’azienda ha altre 25 sedi sparse in tutto il nord Italia. Chimar conta 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi in un anno. Nella sua avventura in incognito, Marco Arletti affiancherà i suoi dipendenti: Daniele, con cui ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 14 giugno 2022)intorna stasera in tv martedì 14su Rai 2. Il docu-reality è condotto da Max Giusti, e seguirà gli imprenditori mentre camuffati lavoreranno tra i loro dipendenti. Ecco di seguito tutte le. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Il protagonista di questo terzo appuntamento sarà Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, un colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. La sede storica si trova in provincia di Modena, a Limidi di Soliera, ma ormai l’azienda ha altre 25 sedi sparse in tutto il nord Italia. Chimar conta 550 tra collaboratori e dipendenti e produce 22 milioni di imballaggi in un anno. Nella sua avventura in, Marco Arletti affiancherà i suoi dipendenti: Daniele, con cui ...

