Bosnia-Erzegovina-Finlandia: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di martedì 14 giugno 2022) La Bosnia-Erzegovina punterà a mantenere la sua posizione in testa al Gruppo 3 della Lega B nella UEFA Nations League quando la Finlandia farà visita allo Zenica per l’incontro di martedì 14 giugno. La squadra di Ivaylo Petev è stata costretta ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 nella resa dei conti del fine settimana contro il Montenegro, mentre la trasferta degli ospiti in Romania si è conclusa con una sconfitta per 1-0. IL calcio di inizio di Bosnia-Erzegovina-Finlandia è previsto alle 20:45 Prepartita Bosnia-Erzegovina-Finlandia: a che punto sono le due squadre? Bosnia La Bosnia è stata rapidamente espulsa dalla Lega A nella Nations League senza un solo punto sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Lapunterà a mantenere la sua posizione in testa al Gruppo 3 della Lega B nella UEFA Nations League quando lafarà visita allo Zenica per l’incontro di martedì 14 giugno. Ladi Ivaylo Petev è stata costretta ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 nella resa dei conti del fine settimana contro il Montenegro, mentre la trasferta degli ospiti in Romania si è conclusa con una sconfitta per 1-0. IL calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Laè stata rapidamente espulsa dalla Lega A nella Nations League senza un solo punto sul ...

dario_noschese : RT @EDCittadiRoma: ???? ???? La #Bosnia ed #Erzegovina continua il suo percorso per entrare in Unione Europea dopo aver presentato la sua richi… - IGORQESSE : RT @Lukyluke311: Serbia ???? 11.06.1999 - Un contingente di 200 soldati russi, in quel momento dispiegato in Bosnia ed Erzegovina, attraversò… - Valentina_Sprea : RT @BarBalcani: La carta dei principi per pace e stabilità in #Bosnia. I leader del Paese siglano l'accordo di Bruxelles: 19 punti per pres… - eunewsit : RT @BarBalcani: La carta dei principi per pace e stabilità in #Bosnia. I leader del Paese siglano l'accordo di Bruxelles: 19 punti per pres… - BarBalcani : La carta dei principi per pace e stabilità in #Bosnia. I leader del Paese siglano l'accordo di Bruxelles: 19 punti… -