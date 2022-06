Borse, sulla scia di Wall Street mercati asiatici in negativo (Di martedì 14 giugno 2022) Male in apertura Tokyo, Shanghai e Shenzhen. L’Europa dovrà districarsi tra le notizie sulla guerra in Ucraina e le imminenti decisioni della Fed Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 giugno 2022) Male in apertura Tokyo, Shanghai e Shenzhen. L’Europa dovrà districarsi tra le notizieguerra in Ucraina e le imminenti decisioni della Fed

