Borsa: Europa migliora con Wall Street, Milano +0,45% (Di martedì 14 giugno 2022) migliora l'andamento delle Borse europee con l'avvio positivo di Wall Street. Milano ha cambiato direzione e il Ftse Mib guadagna lo 0,45% mentre si restinge lo spread Btp - Bund a 237 punti col ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022)l'andamento delle Borse europee con l'avvio positivo diha cambiato direzione e il Ftse Mib guadagna lo 0,45% mentre si restinge lo spread Btp - Bund a 237 punti col ...

