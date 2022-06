Bonus centri estivi 2022: il nuovo bando dell’Inps, ecco come funziona (Di martedì 14 giugno 2022) È ora disponibile il nuovo bando dell’Inps con il quale viene messo a disposizione il Bonus centri estivi 2022. Si tratta di un rimborso sotto forma di contributi di massimo 100 euro a settimana per la partecipazione a centri estivi diurni in Italia riservati ai minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, figli di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. La procedura per ricevere il Bonus centri estivi 2022 La procedura riguardo il Bonus centri estivi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) È ora disponibile ilcon il quale viene messo a disposizione il. Si tratta di un rimborso sotto forma di contributi di massimo 100 euro a settimana per la partecipazione adiurni in Italia riservati ai minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, figli di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. La procedura per ricevere ilLa procedura riguardo il...

