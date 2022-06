Bonus 200 euro, per i dipendenti necessaria autocertificazione: ecco il modulo (Di martedì 14 giugno 2022) L’Inps ha chiarito che ciascun lavoratore potrà godere di un solo Bonus 200 euro, ma solo dopo la compilazione di un modulo in cui certifica di avere i requisiti. Busta paga di luglio più ricca per i lavoratori grazie al Bonus 200 euro disposto dal Governo per far fronte all’aumento dei prezzi scaturito dal conflitto Leggi su 2anews (Di martedì 14 giugno 2022) L’Inps ha chiarito che ciascun lavoratore potrà godere di un solo200, ma solo dopo la compilazione di unin cui certifica di avere i requisiti. Busta paga di luglio più ricca per i lavoratori grazie al200disposto dal Governo per far fronte all’aumento dei prezzi scaturito dal conflitto

