Bonus 200 euro, occhio al trucco: come non farsi fregare. Cosa bisogna fare per ottenere i soldi (Di martedì 14 giugno 2022) Non per tutti i lavoratori dipendenti l'erogazione del Bonus da 200 euro sarà automatica. Anzi: se in un primo momento si pensava che il sostegno statale avrebbe dovuto essere incluso automaticamente nella busta paga del mese di luglio, ora per gran parte dei 31,5 milioni di destinatari sarà necessaria un'autocertificazione che attesti la legittimità della percezione. La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha prodotto un file contenente il facsimile attraverso cui i lavoratori dipendenti autocertificano il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dell'indennità prevista nel decreto Aiuti presente in Gazzetta Ufficiale dallo scorso 17 maggio. L'obiettivo di questa misura? Attribuire alla singola persona la responsabilità delle sue dichiarazioni, togliendo così questa scomoda incombenza ai datori di lavoro e l'impresa per cui lavorano. Il ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Non per tutti i lavoratori dipendenti l'erogazione delda 200sarà automatica. Anzi: se in un primo momento si pensava che il sostegno statale avrebbe dovuto essere incluso automaticamente nella busta paga del mese di luglio, ora per gran parte dei 31,5 milioni di destinatari sarà necessaria un'autocertificazione che attesti la legittimità della percezione. La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha prodotto un file contenente il facsimile attraverso cui i lavoratori dipendenti autocertificano il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dell'indennità prevista nel decreto Aiuti presente in Gazzetta Ufficiale dallo scorso 17 maggio. L'obiettivo di questa misura? Attribuire alla singola persona la responsabilità delle sue dichiarazioni, togliendo così questa scomoda incombenza ai datori di lavoro e l'impresa per cui lavorano. Il ...

