Bonus 200 euro, non dimenticare questo dettaglio: è fondamentale (Di martedì 14 giugno 2022) Milioni di italiani sono in attesa del Bonus di 200 euro previsto dal cosiddetto decreto aiuti. Ma bisognerà prestare attenzione a un particolare da non dimenticare Si calcola che oltre 30 milioni di italiani riceveranno il Bonus di 200 euro previsto dal decreto aiuti e finanziato per ben sei miliardi di euro dallo Stato. Godranno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 giugno 2022) Milioni di italiani sono in attesa deldi 200previsto dal cosiddetto decreto aiuti. Ma bisognerà prestare attenzione a un particolare da nonSi calcola che oltre 30 milioni di italiani riceveranno ildi 200previsto dal decreto aiuti e finanziato per ben sei miliardi didallo Stato. Godranno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - HuffPostItalia : Il bonus bollette di 200 euro non è automatico, va compilato un modulo - News24_it : Bonus 200 euro, per i lavoratori dipendenti non è automatico: ecco l'autocertificazione per ottenerlo - TGCOM - arnth_velturu : Quindi il datore di lavoro è obbligato a dare 200 € veri per ciascun lavoratore che ne faccia richiesta, ma lo Stat… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Bonus 200 euro, ma è davvero automatico per i dipendenti? Ecco l’autocrtificazione per ottenerlo -