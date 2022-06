Bonus 200 euro con lo stipendio di luglio, arriva il modulo per fare richiesta (Di martedì 14 giugno 2022) Pubblicato il modulo per la richiesta del Bonus 200 euro introdotto dal Dl aiuti. Il sussidio verrà erogato in maniera automatica sulla busta paga dei dipendenti in corrispondenza dello stipendio di luglio 2022. Bonus da 200 euro, il modulo per fare richiesta La platea dei destinatari dovrebbe comprendere circa 31,5 milioni di euro. La Fondazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Pubblicato ilper ladel200introdotto dal Dl aiuti. Il sussidio verrà erogato in maniera automatica sulla busta paga dei dipendenti in corrispondenza dellodi2022.da 200, ilperLa platea dei destinatari dovrebbe comprendere circa 31,5 milioni di. La Fondazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - HuffPostItalia : Il bonus bollette di 200 euro non è automatico, va compilato un modulo - tempoweb : #Bonus 200 euro, per i lavoratori #dipendenti non è automatico. Ecco l'autocertificazione da compilare #lavoro… - soteros1 : RT @dottorbarbieri: ???? BONUS 200€ NON SARÀ AUTOMATICO E SERVIRÀ UN MODULO CHE, PER ORA, UFFICIALMENTE NON C'È. - lillydessi : Il Bonus 200 euro raddoppia: quando arriverà il secondo contributo - Il Fatto Vesuviano -