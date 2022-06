Bonus 200 euro ai dipendenti: come richiederlo e i requisiti (Di martedì 14 giugno 2022) Bonus 200 euro ai dipendenti pubblici e privati: ecco come ottenere e cosa sapere per usufruire dell’agevolazione. Attenzione alla scadenza che si avvicina. Bonus 200 euro ai dipendenti: come richiederlo Sono stati stanziati 6,3 miliardi di euro per finanziare il Bonus 200 euro previsto dal dl Aiuti e destinato ai pensionati, ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai percettori di reddito di cittadinanza, a disoccupati, a colf e badanti o, ancora, agli stagionali che hanno un reddito annuo lordo inferiore ai 35.000 euro. Sulla base delle stime sinora condotte, saranno circa 31,5 milioni i cittadini italiani che beneficeranno del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 giugno 2022)200aipubblici e privati: eccoottenere e cosa sapere per usufruire dell’agevolazione. Attenzione alla scadenza che si avvicina.200aiSono stati stanziati 6,3 miliardi diper finanziare il200previsto dal dl Aiuti e destinato ai pensionati, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai percettori di reddito di cittadinanza, a disoccupati, a colf e badanti o, ancora, agli stagionali che hanno un reddito annuo lordo inferiore ai 35.000. Sulla base delle stime sinora condotte, saranno circa 31,5 milioni i cittadini italiani che beneficeranno del ...

