Bologna, presentato Sartori: “Cercherò di ripagare la fiducia con il lavoro quotidiano” (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di cambiamenti in casa Bologna, dove il presidente Joey Saputo questa mattina ha presentato alla stampa il nuovo responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori. Uno scenario nuovo per la squadra rossoblù, ma anche per il dirigente ex Atalanta, che a Bergamo ricopriva la stessa mansione all’interno del organigramma societario. Sartori, che si è ovviamente detto orgoglioso di essere entrato a far parte di una società che appartiene alla storia del calcio italiano, e che cercherà di ripagare con il lavoro quotidiano la fiducia del patron Saputo, si è subito soffermato su quelli che potrebbero essere gli obiettivi nel prossimo futuro: “È una buona squadra, dobbiamo migliorare la struttura per arrivare alla posizione che il Bologna ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di cambiamenti in casa, dove il presidente Joey Saputo questa mattina haalla stampa il nuovo responsabile dell’area tecnica Giovanni. Uno scenario nuovo per la squadra rossoblù, ma anche per il dirigente ex Atalanta, che a Bergamo ricopriva la stessa mansione all’interno del organigramma societario., che si è ovviamente detto orgoglioso di essere entrato a far parte di una società che appartiene alla storia del calcio italiano, e che cercherà dicon illadel patron Saputo, si è subito soffermato su quelli che potrebbero essere gli obiettivi nel prossimo futuro: “È una buona squadra, dobbiamo migliorare la struttura per arrivare alla posizione che il...

Pubblicità

sportface2016 : #Bologna, presentato il nuovo ds #Sartori: 'Cercherò di ripagare la fiducia' - FelixSanVicent1 : RT @Clueb_editore: Mercoledì 15 giugno, alle ore 17.00, nella Sala Proiezioni dell’Istituto Storico Parri in via Sant’Isaia 18, a Bologna,… - Clueb_editore : Mercoledì 15 giugno, alle ore 17.00, nella Sala Proiezioni dell’Istituto Storico Parri in via Sant’Isaia 18, a Bolo… - CGILModena : RT @cgilnazionale: “Con il percorso di formazione presentato alla #Lamborghini la #Costituzione, entrata in fabbrica con lo Statuto dei Lav… - ViviCampania : TME al MECSPE di Bologna: presentato un sistema wireless per i sistemi di collaudo, strumento ad alta tecnologia e… -