Bologna, ecco Sartori: «Qui con entusiasmo. Arnautovic non è sul mercato» (Di martedì 14 giugno 2022) Giovanni Sartori si presenta al Bologna. Le dichiarazioni del nuovo dirigente del club emiliano in conferenza stampa Giovanni Sartori, in conferenza stampa, si è presentato come nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna. NUOVA AVVENTURA – «Confesso che quando è arrivata la chiamata del Bologna l’ho vista come un segno del destino, era la squadra che tifava mio papà e andavo sempre a vederla. C’è grande entusiasmo e responsabilità». DA DOVE SI PARTE – «E’ stato fatto un buon lavoro, poi come sempre accade si può migliorare ed è la speranza di tutti. Un po’ di tempo ci vorrà come accaduto a Bergamo, ma le basi sono buone». Arnautovic – «Nella testa del presidente e di tutti noi è incedibile, si riparte da lui che non è sul mercato. Poi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Giovannisi presenta al. Le dichiarazioni del nuovo dirigente del club emiliano in conferenza stampa Giovanni, in conferenza stampa, si è presentato come nuovo responsabile dell’area tecnica del. NUOVA AVVENTURA – «Confesso che quando è arrivata la chiamata dell’ho vista come un segno del destino, era la squadra che tifava mio papà e andavo sempre a vederla. C’è grandee responsabilità». DA DOVE SI PARTE – «E’ stato fatto un buon lavoro, poi come sempre accade si può migliorare ed è la speranza di tutti. Un po’ di tempo ci vorrà come accaduto a Bergamo, ma le basi sono buone».– «Nella testa del presidente e di tutti noi è incedibile, si riparte da lui che non è sul. Poi ...

Pubblicità

CalcioNews24 : Sartori si presenta ufficialmente al #Bologna ??? - TuttoMercatoWeb : Bologna, ecco Sartori: 'Arnautovic? Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai sapere' - Carlino_Bologna : Comune, ecco le maestre ‘jolly’ Diciotto assunzioni alle materne - infoitinterno : Referendum giustizia, da Torino a Bari, da Bologna a Genova, ecco le città che dicono No all'abolizione della… - mariapia_giampi : RT @RossellaRome: Ecco: lo dico anche qui. Ho tre biglietti in vendita per il concerto dei #Queen con Adam Lambert per Bologna, lunedì 11 l… -