Bollette | Arera | “Dare ai clienti una parte del gettito derivante dagli extraprofitti delle aziende del gas”

(Di martedì 14 giugno 2022)ritiene “opportuno che unadelda provvedimenti fiscali a carico” del gas “sia destinato aifinali che ne hanno sostenuto l’onere“. Lo indica l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente che ha trasmesso a governo e Parlamento il “Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia”. Secondo l’, l’identificazione di eventuali “” va “affrontata considerando anche tutti i costi e i margini che si generano lungo la filiera e che ricadono suifinali“. L’Autorità ha infatti condotto una specifica attività di confronto con i dati dei prezzi del gas importato disponibili pubblicamente a livello ...

Il Fatto Quotidiano

La proroga dello sconto sulle bollette elettriche per i consumatori domestici. Si tratta dell'... a questo punto, dovrebbe aver terminato l'analisi attraverso l'ARERA avendo una cognizione più precisa ... luce e gas, il 1° luglio entrano in vigore le nuove tariffe per i clienti che si trovano in regime di Maggior tutela e contemporaneamente alcune delle agevolazioni messe in campo dal governo. Sul gettito derivante dalla tassa il governo conta di trovare le risorse finanziarie per calmierare le bollette. Le tariffe relative al terzo trimestre saranno approvate dall'ARERA entro fine giugno e ...