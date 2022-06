Bimba uccisa nel Catanese, la nonna paterna: "Avevamo creduto alla mamma" (Di martedì 14 giugno 2022) "Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati: non Avevamo ragione di non credere. Elena era una Bimba meravigliosa". Cosi' Rosaria Testa, nonna paterna della bambina di cinque anni uccisa a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "storia degli uomini incappucciati: nonragione di non credere. Elena era unameravigliosa". Cosi' Rosaria Testa,della bambina di cinque annia ...

