Bimba uccisa a Catania, la testimonianza della nonna paterna in lacrime: “La madre le dava botte, non pensavo si potesse arrivare a tanto” (Di martedì 14 giugno 2022) È un racconto in lacrime quello di Rosaria Testa, nonna paterna di Elena Del Pozzo, la Bimba di cinque anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di Catania. La madre in un primo momento aveva denunciato la scomparsa ma, dopo “pressioni” esercitate “durante gli interrogatori” dai carabinieri, ha confessato di aver ucciso lei la piccola. “davanti a me aveva dato botte alla bambina – racconta Testa ai giornalisti – Perché non abbiamo denunciato? Perché a un certo punto avevamo paura ci togliesse Elena. Io gliel’ho tolta da sotto le mani perché pensavo fosse un momento di rabbia. Non pensavo si potesse arrivare a tanto“. Raccontando di comportamenti morbosi verso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) È un racconto inquello di Rosaria Testa,di Elena Del Pozzo, ladi cinque anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di. Lain un primo momento aveva denunciato la scomparsa ma, dopo “pressioni” esercitate “durante gli interrogatori” dai carabinieri, ha confessato di aver ucciso lei la piccola. “nti a me aveva datoalla bambina – racconta Testa ai giornalisti – Perché non abbiamo denunciato? Perché a un certo punto avevamo paura ci togliesse Elena. Io gliel’ho tolta da sotto le mani perchéfosse un momento di rabbia. Nonsi“. Raccontando di comportamenti morbosi verso il ...

