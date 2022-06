Bimba trovata morta a Catania | dalla denuncia alla confessione della madre | cosa sappiamo

(Di martedì 14 giugno 2022) La donna aveva presentato unadi sequestro, ma dopo ore di interrogatorio ha confessato l'omicidio: avrebbe detto di aver agito senza capire quello che stava facendo e non è riuscita a fornire una dinamica completa del delitto né del movente. La Procura sta predisponendo il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Ecco tutte le tappevicenda

La donna aveva presentato una denuncia di sequestro, ma dopo ore di interrogatorio ha confessato l'omicidio: avrebbe detto di aver agito senza capire quello che stava facendo e non è riuscita a ...Caricata lasu un'altra vettura, sarebbero fuggiti. Leggi anche Il piccolo Gioele è stato ucciso dalla mamma. Per gli inquirenti il caso è chiuso La procura di Patti, in provincia di Messina, ...Martina Patti, 23 anni, ha confessato a Carabinieri e Procura di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni. Ma nell’interrogatorio, ancora in corso, non ha saputo spiegare come e perché avrebbe commesso ...Lo strazio di una comunità intera e dei famigliari della piccola bambina di quasi 5 anni trovata cadavere dopo la denuncia della scomparsa. Famigliari distrutti dal dolore.