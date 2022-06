Biden incontrerà Bin Salman in Arabia Saudita (Di martedì 14 giugno 2022) Joe Biden sarà in Arabia Saudita a metà luglio, come parte di un viaggio in Medio Oriente di qualche giorno. Durante la sua permanenza, Biden incontrerà il principe ereditario Mohammad Bin Salman. Il presidente si recherà poi a Gedda per la riunione del Consiglio di cooperazione del Golfo. ? Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Joesarà ina metà luglio, come parte di un viaggio in Medio Oriente di qualche giorno. Durante la sua permanenza,il principe ereditario Mohammad Bin. Il presidente si recherà poi a Gedda per la riunione del Consiglio di cooperazione del Golfo. ?

