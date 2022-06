Berlusconi punta agli insoddisfatti: «M5s sparito, centristi non incisivi: elettori, venite con noi» (Di martedì 14 giugno 2022) Due conferme e un appello. È l’esito del summit ad Arcore in cui Silvio Berlusconi ha riunito i vertici azzurri per fare il punto sulle amministrative. Le due conferme riguardano la necessità dell’unità del centrodestra, a partire dai ballottaggi, e il sostegno al governo Draghi fino a fine legislatura. L’appello è quello rivolto agli elettori grillini, alla luce della «scomparsa del M5S», e agli elettori e ai partiti centristi, visto che, ha sottolineato Berlusconi, «le liste di centro non sono riuscite a influenzare la scelta dei sindaci». «Il centrodestra unito rappresenta la maggioranza degli italiani» «Il voto degli italiani ha confermato che il centrodestra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Due conferme e un appello. È l’esito del summit ad Arcore in cui Silvioha riunito i vertici azzurri per fare il punto sulle amministrative. Le due conferme riguardano la necessità dell’unità del centrodestra, a partire dai ballottaggi, e il sostegno al governo Draghi fino a fine legislatura. L’appello è quello rivoltogrillini, alla luce della «scomparsa del M5S», ee ai partiti, visto che, ha sottolineato, «le liste di centro non sono riuscite a influenzare la scelta dei sindaci». «Il centrodestra unito rappresenta la maggioranza degli italiani» «Il voto degli italiani ha confermato che il centrodestra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del ...

