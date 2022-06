Berlusconi | Il centrodestra è la maggioranza naturale del Paese

(Di martedì 14 giugno 2022) Vertice ad Arcore con i dirigenti di Forza Italia per Silvio, che ha fatto il punto sul risultato elettorale in vista del 2023

..."mi ha chiamato ieri sera alle 20.15 e si è complimentato, ma mi hanno chiamato molti politici". Tra i suoi sostenitori ci sono stati anche Calenda e Renzi: loro sono di"Non ...L'input a sostenere l'ex azzurro ora tesserato di Fdi, Sboarina, è arrivato da Silvio, che all'ultimo vertice dei leader di, il 17 maggio scorso ad Arcore, aveva dato un'... Berlusconi: "Il centrodestra unito è maggioranza, Forza Italia essenziale" Roma, 14 giu. (askanews) - "Il voto degli italiani ha confermato che il centro-destra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del centro destra, deter ...Per il ballottaggio di Verona, il centrodestra si riunisce per sostenere Federico Sboarina contro Damiano Tommasi, come da indicazioni di Silvio Berlusconi ...