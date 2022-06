Pubblicità

LucaBizzarri : Qui dove Salvini dice che con lui al Governo la benzina costa come mai nella storia. Vantandosene. (Ma lo paghi il… - masechi : ?? Il prezzo media della benzina negli Stati Uniti ha superato per la prima volta nella storia i 5 dollari al gallon… - fisco24_info : Benzina:media settimanale sfonda 2 euro,in 7 giorni +7 cent: In aumento anche il diesel a 1.935 euro al litro (+4,5… - claudio71756120 : @P_M_1960 questa è la differenza tra chi ha soldi e chi no a questo signore che la benzina costi anche 10 euro/libr… - Massimoguerrera : #ENI (lo Stato detiene il 30%) ha chiuso il 1° trimestre 2022 con un incremento di 3 miliardi rispetto al 1° trim.… -

Motor1 Italia

Il prezzo settimanale della verde sfonda i 2 euro al litro. Secondo le rilevazioni del Mite relative alla settimana chiusa domenica, lanazionale in self service dellasi attesta a 2,014 euro al litro, in rialzo di 7,3 centesimi rispetto ai 7 giorni precedenti, pari a +3,8%. In rialzo anche il diesel a 1,935 euro al ...... di serie sull'allestimento Comfort;NAV aggiunge alDisplay lo Smartphone Replication ... la ECO - G da 100 cavalli , provvista di alimentazione bifuel/GPL, 2 ruote motrici e ... I prezzi carburanti salgono ancora, ma forse ci sono buone notizie Secondo le rilevazioni del Mite relative alla settimana chiusa domenica, la media nazionale in self service della benzina si attesta a 2,014 euro al litro, in rialzo di 7,3 centesimi rispetto ai 7 ...Prezzo benzina previsioni. Fra aumenti, costo del petrolio e accise, ecco quanto potrebbero costare verde e gasolio in estate e in inverno.