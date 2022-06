Benzina sempre più cara Prezzi fuori controllo per le speculazioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 giugno 2022) Da Roma a Berlino, da Londra a New York, è allarme caro carburanti. Sabato nel nostro Paese si sono registrati nuovi movimenti al rialzo suiraccomandati: in particolare Eni e IP hanno rivisto al rialzo di due centesimie diesel, Tamoil di due centesimi la verde e di tre il diesel. Assorbendo il giro di aumenti dell’ultima settimana ialla pompa risultano di conseguenza in forte crescita. Eni e IP hanno rivisto al rialzo di due centesimi idie diesel, Tamoil di due la verde e di tre il diesel Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 del12 giugno, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità ...