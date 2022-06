Benzina: la media settimanale sfonda i 2 euro, in 7 giorni +7 centesimi (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Il prezzo settimanale della verde sfonda i 2 euro al litro. Secondo le rilevazioni del Mite relative alla settimana chiusa domenica, la media nazionale in self service della Benzina si attesta a 2,014 euro al litro. Un dato in rialzo di 7,3 centesimi rispetto ai 7 giorni precedenti, pari a +3,8%. In rialzo anche il diesel a 1,935 euro al litro (+8,4 centesimi, pari a +4,5%). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Il prezzodella verdei 2al litro. Secondo le rilevazioni del Mite relative alla settimana chiusa domenica, lanazionale in self service dellasi attesta a 2,014al litro. Un dato in rialzo di 7,3rispetto ai 7precedenti, pari a +3,8%. In rialzo anche il diesel a 1,935al litro (+8,4, pari a +4,5%). L'articolo L'Opinionista.

