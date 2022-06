Belén Rodriguez e Stefano De Martino in vacanza nella stessa villa di Barbara D’Urso Ecco quanto costa una settimana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Altro che rottura.Denon stanno passando alcun momento di crisi. La conferma arriva dalle storie Instagram dei due che fanno sbriciare ai follower lache si sono concessi in Emilia Romagna. Siamo a Ca’ Pellicciano,fastosacampagna romagnola. Potrebbe essere definita la “casa dei vip” e no, non stiamo parlando del Grande Fratello in questo caso.infatti la scorsa estate ci ha soggiornato anchecon un gruppo di amici. Andiamo ora a scoprire le stanze che compongono lae il costo per unadi pernottamento. Siamo andati a curiosare sul sito ufficiale ...