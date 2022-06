Beach volley | Mondiali Roma 2022 Scampoli Bianchin | la rimonta vale i sedicesimi!

(Di martedì 14 giugno 2022) Un primo set da incubo e poi una grandechea Claudiae Margheritai sedicesimi di finale del Mondiale in casa. Comunque vada domani le azzurre chiuderanno con un bilancio positivo il Mondiale in casa: oggi, nei playoff, è arrivata la seconda vittoria su quattro gare disputate: Contro le cilene Rivas Zapata/Chris la coppia azzurra ha iniziato male: in vantaggio 6-4 in avvio di primo set le azzurre hanno spento la luce perdendo 21-13. cambia tutto nel secondo set con le due coppie sempre molto vicine nel punteggio e le azzurre che trovano lo scatto vincente nel finale con il punteggio di 21-19. La partita cambia definitivamente nel terzo set conche volano prima sul 5-2 e poi sul 10-5, aprendosi la strada per una facile vittoria con il ...

