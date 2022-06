Beach volley, Mondiali Roma 2022. Il tabellone degli azzurri: scoglio ottavi di finale (Di martedì 14 giugno 2022) ottavi di finale teoricamente più complicati di un eventuale quarto per Lupo/Ranghieri e Nicolai/Cottafava, cammino terribile per Rossi/Carambula, urna tutto sommato benevola con Bianchbin/Scampoli e Menegatti/Gottardi che proveranno a sfruttare la situazione. Questo, in sintesi, l’esito del sorteggio del tabellone ad eliminazione diretta del Mondiale di Roma 2022 che scatterà domani con i sedicesimi di finale, in. attesa di saperfe se ci sarà anche la sesta coppia azzurra, Benzi/Bonifazi, in campo stasera nello spareggio con Huber/Dressel. Rossi/Carambula inizieranno alle 20 il loro cammino contro una delle coppie che uscirà dagli spareggi di questa sera ma poi il cammino degli azzurri, qualora dovessero superare il primo turno, si complicherà perchè ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)diteoricamente più complicati di un eventuale quarto per Lupo/Ranghieri e Nicolai/Cottafava, cammino terribile per Rossi/Carambula, urna tutto sommato benevola con Bianchbin/Scampoli e Menegatti/Gottardi che proveranno a sfruttare la situazione. Questo, in sintesi, l’esito del sorteggio delad eliminazione diretta del Mondiale diche scatterà domani con i sedicesimi di, in. attesa di saperfe se ci sarà anche la sesta coppia azzurra, Benzi/Bonifazi, in campo stasera nello spareggio con Huber/Dressel. Rossi/Carambula inizieranno alle 20 il loro cammino contro una delle coppie che uscirà dagli spareggi di questa sera ma poi il cammino, qualora dovessero superare il primo turno, si complicherà perchè ...

