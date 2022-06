Beach volley, Mondiali 2022: Scampoli/Bianchin rimontano e volano ai sedicesimi! (Di martedì 14 giugno 2022) Un primo set da incubo e poi una grande rimonta che vale a Claudia Scampoli e Margherita Bianchin i sedicesimi di finale del Mondiale di Beach volley a Roma. Comunque vada domani le azzurre chiuderanno con un bilancio positivo il Mondiale in casa: oggi, nei playoff, è arrivata la seconda vittoria su quattro gare disputate. Contro le cilene Rivas Zapata/Chris la coppia azzurra ha iniziato male: in vantaggio 6-4 in avvio di primo set le azzurre hanno spento la luce perdendo 21-13. Cambia tutto nel secondo set con le due coppie sempre molto vicine nel punteggio e le azzurre che trovano lo scatto vincente nel finale con il punteggio di 21-19. La partita cambia definitivamente nel terzo set con Scampoli e Bianchin che volano prima sul 5-2 e poi sul 10-5, aprendosi la strada ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Un primo set da incubo e poi una grande rimonta che vale a Claudiae Margheritai sedicesimi di finale del Mondiale dia Roma. Comunque vada domani le azzurre chiuderanno con un bilancio positivo il Mondiale in casa: oggi, nei playoff, è arrivata la seconda vittoria su quattro gare disputate. Contro le cilene Rivas Zapata/Chris la coppia azzurra ha iniziato male: in vantaggio 6-4 in avvio di primo set le azzurre hanno spento la luce perdendo 21-13. Cambia tutto nel secondo set con le due coppie sempre molto vicine nel punteggio e le azzurre che trovano lo scatto vincente nel finale con il punteggio di 21-19. La partita cambia definitivamente nel terzo set concheprima sul 5-2 e poi sul 10-5, aprendosi la strada ...

Pubblicità

AusAmbRome : Gli atleti ????stanno riscuotendo un grande successo ai #BeachWorldChampsRome. #AussiesinItaly, perché non venire a s… - ParliamoDiNews : Beach volley, Mondiali Roma 2022: Scampoli/Bianchin vincono in rimonta e volano ai sedicesimi #CORONAVIRUS… - Gazzetta_it : Beach volley - Mondiale, Scampoli-Bianchin ai sedicesimi - sportface2016 : #Beachvolley, Mondiali Roma 2022: #ScampoliBianchin vincono in rimonta e volano ai sedicesimi - ematr_86 : Beach Volley Roma 2022 SCAMPOLI/BIANCHIN 2:1 RIVAS/CHRIS CHI #EstateAzzurra -