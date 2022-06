Beach volley, Mondiale Roma 2022, Samuele Cottafava: “L’obiettivo è giocare sempre meglio. Difetti di Nicolai? Non ne ho trovati” (Di martedì 14 giugno 2022) Samuele Cottafava e Paolo Nicolai continuano a vincere e convincere ai Mondiali di Beach volley che si stanno disputando a Roma. La vittoria contro la coppia a stelle e strisce Crabb/Bourne ha certificato il passaggio del turno ed il primo posto nel girone. Le parole di Cottafava sono state raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo al termine del match: “L’obiettivo è quello di giocare sempre meglio. Abbiamo avuto le prime due partite che forse sulla carta sono state un po’ più facili, ma anche oggi abbiamo espresso un bel gioco”. Beach volley, Mondiale Roma 2022. ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)e Paolocontinuano a vincere e convincere ai Mondiali diche si stanno disputando a. La vittoria contro la coppia a stelle e strisce Crabb/Bourne ha certificato il passaggio del turno ed il primo posto nel girone. Le parole disono state raccolte dalla Federazione Italiana Pallavolo al termine del match: “è quello di. Abbiamo avuto le prime due partite che forse sulla carta sono state un po’ più facili, ma anche oggi abbiamo espresso un bel gioco”.. ...

Pubblicità

RassegnaZampa : #BeachVolley Mondiale, Carambula-Rossi e Lupo-Ranghieri primi a sorpresa - infoitsport : Beach volley, Mondiale Roma 2022. Nicolai/Cottafava: che spettacolo! Sono primi nel girone - zazoomblog : Beach volley Mondiali 2022 oggi: orari 14 giugno programma tv streaming italiani in gara e avversari - #Beach… - zazoomblog : Beach volley Mondiali 2022 oggi: orari 14 giugno programma tv streaming italiani in gara e avversari - #Beach… - VendingTV : Kimbo Official Supplier dei Mondiali di Beach Volley di Roma - -