Beach volley, Mondiale Roma 2022. Nicolai/Cottafava: che spettacolo! Sono primi nel girone (Di martedì 14 giugno 2022) Non si fermano Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che illuminano la serata del Foro Italico battendo 2-0 gli statunitensi Crabb e Bourne e conquistando il primo posto nel girone, in attesa del sorteggio di domani sera. Gli azzurri hanno destato grande impressione, sia nel primo set, letteralmente dominato, sia nel secondo quando glki statunitensi si Sono giocati il tutto per tutto. Nel primo parziale gli azzurri Sono partiti forte grazie al muro di Nicolai 89-5) ed hanno aumentato progressivamente il loro vantaggio fino al 21-11 conclusivo. Nel secondo set ancora una bella partenza degli azzurri che, avanti 7-4, si fanno raggiungere dai rivali: si gioca punto a punto fino al 17 pari, poi il break azzurro e la vittoria per la coppia italiana con il punteggio di 21-19. In precedenza ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Non si fermano Paoloe Samueleche illuminano la serata del Foro Italico battendo 2-0 gli statunitensi Crabb e Bourne e conquistando il primo posto nel, in attesa del sorteggio di domani sera. Gli azzurri hanno destato grande impressione, sia nel primo set, letteralmente dominato, sia nel secondo quando glki statunitensi sigiocati il tutto per tutto. Nel primo parziale gli azzurripartiti forte grazie al muro di89-5) ed hanno aumentato progressivamente il loro vantaggio fino al 21-11 conclusivo. Nel secondo set ancora una bella partenza degli azzurri che, avanti 7-4, si fanno raggiungere dai rivali: si gioca punto a punto fino al 17 pari, poi il break azzurro e la vittoria per la coppia italiana con il punteggio di 21-19. In precedenza ...

SporteSaluteSpA : Tre vittorie in altrettante partite per Paolo Nicolai-Samuele Cottafava ???? ai Mondiali di beach volley al Foro Ital… - Volleyball_it : Mondiali Beach Volley: Terza vittoria di Nicolai/Cottafava, primi nella Pool by - Luxgraph : Mondiali: al Foro Italico show delle italiane - molgora85 : RT @Federvolley: #BeachWorldChampsRome ???? ??? #ForoItalico. ?? Conclusa la 4?a giornata di gare ai #BeachWorldChampsRome?? Sei coppie itali… - zazoomblog : Beach volley spareggi Mondiali Roma 2022 in tv oggi: programma orari e diretta streaming - #Beach #volley… -