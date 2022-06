Batosta Italia, la sconfitta in Nations League è pesantissima: la Germania dilaga e vince 5-2 (Di martedì 14 giugno 2022) Prima sconfitta per l’Italia in Nations League, gli azzurri hanno chiuso il primo ciclo di partite con una sconfitta pesantissima contro la Germania, la gara si è conclusa sul netto risultato di 5-2. Le partite contro Germania, Ungheria e Inghilterra avevano probabilmente mascherato i problemi della squadra, adesso contro Muller e compagni è stata disputata una partita completamente da dimenticare. Il risultato finale (5-2) lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, l’attacco non è stato quasi mai pericoloso e in difesa sono stati commessi gravi errori. Mancini si schiera con Raspadori, Politano e Gnonto, a centrocampo c’è Frattesi, in difesa Calabria e Mancini. La Germania risponde con Sane, Werner e Muller. La prima grande ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Primaper l’in, gli azzurri hanno chiuso il primo ciclo di partite con unacontro la, la gara si è conclusa sul netto risultato di 5-2. Le partite contro, Ungheria e Inghilterra avevano probabilmente mascherato i problemi della squadra, adesso contro Muller e compagni è stata disputata una partita completamente da dimenticare. Il risultato finale (5-2) lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, l’attacco non è stato quasi mai pericoloso e in difesa sono stati commessi gravi errori. Mancini si schiera con Raspadori, Politano e Gnonto, a centrocampo c’è Frattesi, in difesa Calabria e Mancini. Larisponde con Sane, Werner e Muller. La prima grande ...

Pubblicità

repubblica : Nations League, pesantissima sconfitta azzurra al Borussia Park: Germania-Italia 5-2, due gol nel finale evitano la… - alex_bissa : @S_Galimberti Dopo l'eliminazione mondiale #mancini disse che sarebbe restato perché si divertiva ancora. ?? Dopo la… - Sport_Fair : #GermaniaItalia, brutta prestazione degli azzurri in #NationsLeague: la sconfitta è pesantissima - LucyaC87 : Stasera è come se la nazionale maggiore tedesca stia giocando con i pulcini dell'Italia (ammesso che esistano) che… - carolpantanifi : RT @carolpantanifi: @AnselmoDelDuca La batosta elettorale della lega poi me la spiegherete visto che l'unica evidente è quella dei grillini… -