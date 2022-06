Basket: Nazionale. Al via l'era Pozzecco, azzurri per raduno e Slovenia (Di martedì 14 giugno 2022) Comincia ufficialmente nella 'sua' Trieste l'avventura del nuovo ct dell'Italia ROMA - Comincia ufficialmente l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale. La prima lista di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Comincia ufficialmente nella 'sua' Trieste l'avventura del nuovo ct dell'Italia ROMA - Comincia ufficialmente l'avventura di Gianmarcosulla panchina della. La prima lista di ...

Pubblicità

varesenews : Openjobmetis Varese, Caruso e Woldetensae convocati in nazionale dal c.t. Pozzecco - labrosport : ?? ?? I gioielli rossoblù si regalano il terzo posto tricolore: una bella soddisfazione per il club e per coach Ricci. - BroginiAlessio : Djordjevic potrà non essere amato e non piacere i suoi 'metodi serbi' , ma Sasha ha appena vinto il campionato tur… - Zipnews : ?? Nuovo Podcast! 'Notiziario Nazionale Sportivo' su @Spreaker #basket #calcio #dal #dallitalia #dello #e #il #mondo… - PostorinoF : @CensuraFreemind @LapoDeCarlo1 @Gazzetta_it Uno schifo, 3/4 di giornale, ma non solo la GdS, a sparare minkiate sul… -