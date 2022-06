Basket, i primi convocati dell’Italia di Pozzecco per il raduno in vista della Slovenia (Di martedì 14 giugno 2022) Prende forma la nuova nazionale di Gianmarco Pozzecco, che ha diramato la prima lista di convocati in vista del raduno di Trieste e dell’amichevole contro la Slovenia di Dragic in programma il 25 Giugno. Esordio per Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli, mentre a distanza di quasi un anno dal quarto di finale Olimpico a Tokyo tornano in azzurro anche Achille Polonara e Marco Spissu. I convocati Amedeo della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan – Russia) Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Vanoli Cremona) Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi) Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Prende forma la nuova nazionale di Gianmarco, che ha diramato la prima lista diindeldi Trieste e dell’amichevole contro ladi Dragic in programma il 25 Giugno. Esordio per Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli, mentre a distanza di quasi un anno dal quarto di finale Olimpico a Tokyo tornano in azzurro anche Achille Polonara e Marco Spissu. IAmedeoValle (1993, 194, G, Germani Brescia) Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan – Russia) Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino) Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Vanoli Cremona) Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi) Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro ...

