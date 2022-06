Basket, i convocati dell’Italia di Gianmarco Pozzecco. Petrucelli, Severini e Okeke le novità. Sfida alla Slovenia di Doncic! (Di martedì 14 giugno 2022) Gianmarco Pozzecco ha diramato le sue prime convocazioni. Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Basket ha inaugurato il suo ciclo stilando una lista di uomini in vista del raduno in programma dal 20 giugno e che si concluderà sabato 25 giugno con la super amichevole all’Allianz Dome di Trieste (sabato 25 giugno, ore 20.30) contro la Slovenia di Luka Doncic. Il CT offre la prima maglia azzurra della carriera a Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli, fresco di passaporto italiano. Spiccano i ritorni di Achille Polonara e Marco Spissu, che non si vedevano in campo dai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 persi contro la Francia. Nuova chiamata per Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae dopo il training camp 2021. Ricordiamo che mancano ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)ha diramato le sue prime convocazioni. Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana diha inaugurato il suo ciclo stilando una lista di uomini in vista del raduno in programma dal 20 giugno e che si concluderà sabato 25 giugno con la super amichevole all’Allianz Dome di Trieste (sabato 25 giugno, ore 20.30) contro ladi Luka Doncic. Il CT offre la prima maglia azzurra della carriera a Luca, Leonardoe John, fresco di passaporto italiano. Spiccano i ritorni di Achille Polonara e Marco Spissu, che non si vedevano in campo dai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 persi contro la Francia. Nuova chiamata per Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae dopo il training camp 2021. Ricordiamo che mancano ...

Pubblicità

Luxgraph : Italbasket, Pozzecco si prepara per il raduno: ecco i convocati - sportface2016 : #Italbasket, si apre l'era #Pozzecco: i primi convocati in ottica Slovenia - varesenews : Openjobmetis Varese, Caruso e Woldetensae convocati in nazionale dal c.t. Pozzecco -