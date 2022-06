Basket: Finali Nba, Wiggins eroe di gara-5, fa meglio del padre in campo 36 anni fa (Di martedì 14 giugno 2022) San Francisco, 14 giu. -(Adnkronos) - Andrew Wiggins con 26 punti e 13 rimbalzi, la sesta doppia doppia di questi suoi playoff, è stato il grande protagonista della vittoria dei suoi Golden State Warriors in gara-5 delle Finali Nba sui Boston Celtics. Esattamente 36 anni fa, in un'altra gara-5 - questa volta alle Finali Nba 1986 - un altro Wiggins fu capace di conquistarsi il palcoscenico: suo padre, Mitchell. Giocava negli Houston Rockets allora, e - proprio come per suo figlio quest'anno - gli avversari erano i Celtics, che all'epoca schieravano compioni comde Larry Bird, Robert Parish e Kevin McHale. Houston era sotto 3-1 nella serie e Mitchell Wiggins - oltre al solito Hakeem Olajuwon, autore di 32 punti, 14 rimbalzi e 8 stoppate ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) San Francisco, 14 giu. -(Adnkronos) - Andrewcon 26 punti e 13 rimbalzi, la sesta doppia doppia di questi suoi playoff, è stato il grande protagonista della vittoria dei suoi Golden State Warriors in-5 delleNba sui Boston Celtics. Esattamente 36fa, in un'altra-5 - questa volta alleNba 1986 - un altrofu capace di conquistarsi il palcoscenico: suo, Mitchell. Giocava negli Houston Rockets allora, e - proprio come per suo figlio quest'anno - gli avversari erano i Celtics, che all'epoca schieravano compioni comde Larry Bird, Robert Parish e Kevin McHale. Houston era sotto 3-1 nella serie e Mitchell- oltre al solito Hakeem Olajuwon, autore di 32 punti, 14 rimbalzi e 8 stoppate ...

