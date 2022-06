Basket: Curry, Thompson e Green a 20 vittorie alle Finali Nba, i migliori degli ultimi 30 anni (Di martedì 14 giugno 2022) San Francisco, 14 giu. - (Adnkronos) - Un'altro record da scrivere nei libri di storia per il trio delle meraviglie di Golden State. Con il successo 104-94 in gara-5 contro Boston Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green raggiungono infatti quota 20 partite vinte insieme alle Finali Nba, diventando i migliori degli ultimi 30 anni. Superato un altro terzetto iconico, quello dei San Antonio Spurs formato da Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker, che si fermarono a 19. Meglio dei tre Warriors nella storia hanno fatto solo Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Cooper, capaci negli anni '80 di vincere con i Lakers 22 partite in otto apparizioni alle Finals. La prima vittoria per i tre di Golden ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) San Francisco, 14 giu. - (Adnkronos) - Un'altro record da scrivere nei libri di storia per il trio delle meraviglie di Golden State. Con il successo 104-94 in gara-5 contro Boston Steph, Klaye Draymondraggiungono infatti quota 20 partite vinte insiemeNba, diventando i30. Superato un altro terzetto iconico, quello dei San Antonio Spurs formato da Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker, che si fermarono a 19. Meglio dei tre Warriors nella storia hanno fatto solo Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Cooper, capaci negli'80 di vincere con i Lakers 22 partite in otto apparizioniFinals. La prima vittoria per i tre di Golden ...

Pubblicità

robertoinnocen9 : RT @Eurosport_IT: Curry non brilla, ma Golden State vince lo stesso e si porta 3-2 nella serie contro i Celtics ?????? #NBAFinals | #NBA htt… - Eurosport_IT : Curry non brilla, ma Golden State vince lo stesso e si porta 3-2 nella serie contro i Celtics ?????? #NBAFinals |… - GarbageTimeIT : Rimango dell'idea che la drop è la scelta migliore. Hanno messo più pressione su Curry e la conseguenza è stata una… - raffaer_ : Curry in una partita fino ad ora difficile, è in media per farne 25 Io quando giocavo a basket e avevo una partita… - DavideFuma : RT @Eurosport_IT: Per Steve Kerr non cè dubbio, Steph è come Roger! ?????? Curry risponde: 'Voglio una lista di tutti i grandi a cui mi ha pa… -