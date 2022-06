Basile “Al lavoro per una tecnologia 5G sicura e sostenibile” (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 5G è stato introdotto nel nostro Paese da circa 3 anni, in questa fase di sviluppo gli operatori si stanno concentrando per aggiungere la copertura 5G, laddove era presente già un servizio 4G. Gli operatori stanno portando la connettività 5G sul territorio nazionale, utilizzando le nuove frequenze. Il passo successivo, che ci aspettiamo anche sul nostro mercato a partire dal prossimo anno, è quello di introdurre la tecnologia 5G stand alone, quella cioè che non ha più bisogno della tecnologia 4G per funzionare. Domani sarà tutto autonomo e a quel punto potremmo sviluppare tutti i servizi possibili”. Lo ha detto Massimo Basile, direttore Network di Ericsson, intervistato dall'agenzia Italpress.Basile ha spiegato i dettagli di questa operazione: “La tecnologia stand alone permette ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 5G è stato introdotto nel nostro Paese da circa 3 anni, in questa fase di sviluppo gli operatori si stanno concentrando per aggiungere la copertura 5G, laddove era presente già un servizio 4G. Gli operatori stanno portando la connettività 5G sul territorio nazionale, utilizzando le nuove frequenze. Il passo successivo, che ci aspettiamo anche sul nostro mercato a partire dal prossimo anno, è quello di introdurre la5G stand alone, quella cioè che non ha più bisogno della4G per funzionare. Domani sarà tutto autonomo e a quel punto potremmo sviluppare tutti i servizi possibili”. Lo ha detto Massimo, direttore Network di Ericsson, intervistato dall'agenzia Italpress.ha spiegato i dettagli di questa operazione: “Lastand alone permette ...

