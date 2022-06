(Di martedì 14 giugno 2022) Buon test per la Nazionale italiana di, uscita vittoriosa dalla(team al momento in formissima nonché unica squadra imbattuta nel Campionato di Serie A), regolata con il risultato di 3-2. Davanti alla splendida cornice del “Gianni Flachi”, un’Italia ricca di novità da un punto di vista di formazione – tra cui spiccano Anthony Cipolla e Tanner Donnels – passa in svantaggio con un parziale di 2-0 dopo i primi due inning, rimontando poi grazie a un grande doppio da 3 punti siglato da Mattia Mercuri che ribalta completamente le sorti di una partita che si concluderà con sei valide battute da entrambe le squadre. Prosegue quindi a gonfie vele il percorso di avvicinamento degli azzurri in vista dell’Haarlem Week, prevista tra poco meno di un mese, ovvero dall’8 ...

Baseball: l'Italia vince l'amichevole contro la Fortitudo Bologna per 3-2