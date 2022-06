Basciagoni, va avanti il progetto insieme non solo nell’amore: presentato il logo (Foto) (Di martedì 14 giugno 2022) Basciagoni, innamoratissimi ma anche super impegnati nel lavoro: svelato il logo del loro progetto insieme I Basciagoni procedono la loro bella storia d’amore tra una vacanza e l’altra ma anche tanto lavoro per la coppia “litigherella” del Grande Fratello Vip 6. Nessuno ci avrebbe scommesso eppure oggi la bella coppia vive quasi in simbiosi. Sì perché spesso i due fidanzati dentro la casa litigavano e stavano poi col muso senza parlarsi per poi chiarirsi e tornare insieme. Ma da quando è finita l’edizione del reality Mediaset, il loro amore sembra cresciuto ed è anche più maturo al punto che i due desiderano avere un bimbo, che sarebbe il secondo per Basciano già padre di Nicolò, con il quale la modella ed ex gieffina sembra avere un bel rapporto. Qualche settimana fa Sophie Codegoni, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 giugno 2022), innamoratissimi ma anche super impegnati nel lavoro: svelato ildel loroprocedono la loro bella storia d’amore tra una vacanza e l’altra ma anche tanto lavoro per la coppia “litigherella” del Grande Fratello Vip 6. Nessuno ci avrebbe scommesso eppure oggi la bella coppia vive quasi in simbiosi. Sì perché spesso i due fidanzati dentro la casa litigavano e stavano poi col muso senza parlarsi per poi chiarirsi e tornare. Ma da quando è finita l’edizione del reality Mediaset, il loro amore sembra cresciuto ed è anche più maturo al punto che i due desiderano avere un bimbo, che sarebbe il secondo per Basciano già padre di Nicolò, con il quale la modella ed ex gieffina sembra avere un bel rapporto. Qualche settimana fa Sophie Codegoni, ...

Pubblicità

361_magazine : Basciagoni, innamoratissimi ma anche super impegnati nel lavoro: svelato il logo del loro progetto insieme - demoanto9 : RT @edda2902: Lei c'è...non avanti non dietro ma al suo fianco per sostenerlo sempre.. #basciagoni ????? - TizianiLucia : RT @edda2902: Lei c'è...non avanti non dietro ma al suo fianco per sostenerlo sempre.. #basciagoni ????? - Simylunamylove : RT @edda2902: Lei c'è...non avanti non dietro ma al suo fianco per sostenerlo sempre.. #basciagoni ????? - basciagonixever : RT @edda2902: Lei c'è...non avanti non dietro ma al suo fianco per sostenerlo sempre.. #basciagoni ????? -