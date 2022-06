(Di martedì 14 giugno 2022)ladeistranieri in Italia nel primo trimestre dell'anno che supera il 2020, periodo in cui esplose la crisima restaindietro rispetto ai livelli del 2019. Secondo ...

Pubblicità

fisco24_info : Bankitalia: risale spesa turisti ma ancora sotto pre Covid: In trimestre a 5,1 miliardi euro, sopra il 2020 ma diet… - andreadortenzio : #Bankitalia: risale spesa turisti ma ancora sotto pre Covid - Economia - ANSA -

Agenzia ANSA

la spesa dei turisti stranieri in Italia nel primo trimestre dell'anno che supera il 2020, periodo in cui esplose la crisi Covid ma resta ancora indietro rispetto ai livelli del 2019. Secondo ...... Tenaris +4,5%, Eni +4,19%, Saipem +3,14%, mentrel'oro nero, con il Brent che tratta in ... Spread in calo;: scende il pil nel primo trimestre La Banca d'Italia stima un calo del pil ... Bankitalia: risale spesa turisti ma ancora sotto pre Covid (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Risale la spesa dei turisti stranieri in Italia nel primo trimestre dell'anno che supera il 2020, periodo in cui esplose la crisi Covid ma resta ancora indietro rispetto ai ..."Dopo le forti ripercussioni generate dall'emergenza Covid 19, le nostre indagini segnalano nel 2021 una diffusa risalita del fatturato delle imprese". Lo scrive la Filiale di Catanzaro della Banca d' ...