Bambina morta annegata a Torre Annunziata, la mamma di Vittoria indagata per abbandono di minore (Di martedì 14 giugno 2022) Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpicino di Vittoria, la bimba di 5 anni morta annegata sabato pomeriggio sul litorale oplontino. La Procura di Torre Annunziata... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 giugno 2022) Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpicino di, la bimba di 5 annisabato pomeriggio sul litorale oplontino. La Procura di...

