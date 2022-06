“Bacio lesbo inaccettabile”: Buzz Lightyear vietato nei cinema degli Emirati Arabi (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu — I voli spaziali di Buzz Lightyear, personaggio Pixar della saga Toy Stories, si fermano sulla soglia degli Emirati Arabi; ai severi censori a guardia dei regolamenti ministeriali in fatto di decoro mediatico non è andato proprio giù il Bacio lesbico-inclusivo di due personaggi femminili che compare a un certo punto nella pellicola. Le autorità di Abu Dhabi, per la precisione l’Ufficio di regolamentazione dei media del Ministero della Gioventù e della Cultura del Paese, hanno dunque bandito la programmazione di Lightyear. La vera storia di Buzz è stata cancellata dai calendari distributivi. Gli Emirati tarpano le ali a Buzz Il film, che in Italia sarà nelle sale dal 15 giugno, «non è stato autorizzato per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu — I voli spaziali di, personaggio Pixar della saga Toy Stories, si fermano sulla soglia; ai severi censori a guardia dei regolamenti ministeriali in fatto di decoro mediatico non è andato proprio giù illesbico-inclusivo di due personaggi femminili che compare a un certo punto nella pellicola. Le autorità di Abu Dhabi, per la precisione l’Ufficio di regolamentazione dei media del Ministero della Gioventù e della Cultura del Paese, hanno dunque bandito la programmazione di. La vera storia diè stata cancellata dai calendari distributivi. Glitarpano le ali aIl film, che in Italia sarà nelle sale dal 15 giugno, «non è stato autorizzato per ...

IlPrimatoN : Alla faccia del mese del Pride - SecolodItalia1 : Buzz Lightyear non vola negli Emirati: il film bandito dalle sale. Un bacio lesbo “viola gli standard”… - GiorgioGa78 : @DisneyPixarIT il bacio lesbo era proprio necessario? - elicriso : @applelally Anche qualche bacio lesbo non è mancato, ma non è ufficializzato dalla CEI - nicdes78 : @Stefanialove_of @pasafab @EmanuelaErre Lo so che non era una fobia,anzi. Sapevi che il termine lesbica deriva dall… -