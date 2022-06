Azzurri travolti a Moenchengladbach | Germania-Italia 5-2

(Di martedì 14 giugno 2022)) (ITALPRESS) – L’crolla al Borussia Park di Monchengladbach e incassa la prima sconfitta nel girone di Nations League. Lanon fa sconti e domina con un pesante 5-2, scavalcando in classifica proprio glie assestandosi alle spalle dell’Ungheria, prima a sorpresa dopo un’altra vittoria (netta) sull’Inghilterra. Mancini cambia nove uomini nell’undici iniziale rispetto all’ultima sfida, si affida al tridente leggero con Politano e Gnonto ai lati di Raspadori che, dopo pochi minuti, chiama Neuer a un miracolo per salvare i suoi. Ma lasi scuote e prende le redini del gioco, trovando la rete del vantaggio al 10? con Kimmich: tutto troppo facile per il centrocampista del Bayern, colpevolmente dimenticato dalla difesa azzurra sul ...

Pubblicità

FirenzePost : Disastro Italia, azzurri travolti dalla Germania: 5-2. I gol di Gnonto e Bastoni non mitigano l’umiliazione. Pagelle - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League: disfatta Italia, la Germania vince 5-2 Azzurri travolti a Moenchengladbach, Neuer para tutto - ZerounoTv : Azzurri travolti, Germania-Italia 5-2 - LaNotifica : Azzurri travolti, Germania-Italia 5-2 - messina_oggi : Azzurri travolti a Moenchengladbach, Germania-Italia 5-2MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) - L'Italia crolla a… -

Grazie alla vittoria sul Canada glihanno ottenuto temporaneamente il settimo posto: due ... l'unica a punteggio pieno è la Francia (che ci hanella sfida diretta) mentre, come l'...da ambizione e opportunismo, due coniugi sprofondano in un vortice di autodistruzione. Su ... Inghilterra - Italia è il terzo impegno per, primi in classifica, nel girone di ...La Germania passeggia sui resti di un'Italia giovane ma inconsistente. Il 5-2 rimediato dall'Italia di Mancini al Borussia Park di Moenchengladbach è umiliante. E si registra dopo tre partite promette ...MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia crolla al Borussia Park di Monchengladbach e incassa la prima sconfitta nel girone di Nations League. La Germania non fa sconti e domina con un pesan ...