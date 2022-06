Azione: Calenda, 'offerta alternativa a due poli troppo divisi per governare' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Noi quello che stiamo cercando di fare è costruire un'offerta alternativa a due poli che poi non riusciranno a governare perchè la pensano diversamente su tutto. C'è bisogno di un polo liberal socialista". Così Carlo Calenda a Sku Tg24. "Da anni abbiamo coalizioni che non riescono a governare. Noi cerchiamo di spezzare questo bi-populismo. Le due coalizioni non riuscirebbero a governare e ci troveremmo di nuovo in emergenza". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Noi quello che stiamo cercando di fare è costruire un'a dueche poi non riusciranno aperchè la pensano diversamente su tutto. C'è bisogno di un polo liberal socialista". Così Carloa Sku Tg24. "Da anni abbiamo coalizioni che non riescono a. Noi cerchiamo di spezzare questo bi-populismo. Le due coalizioni non riuscirebbero ae ci troveremmo di nuovo in emergenza".

