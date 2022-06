Avvocato di Difesa 2 ci sarà, The Lincoln Lawyer ufficialmente rinnovata da Netflix: a quando i nuovi episodi? (Di martedì 14 giugno 2022) Sono bastate poche settimane perché Avvocato di Difesa 2 diventasse una realtà. Il 14 giugno, Netflix ha annunciato via Twitter che la serie sarà rinnovata per una nuova stagione, comunicando così all’esterno quanto è certamente già stato deciso da tempo in merito alla conferma del legal drama. Il rinnovo di Avvocato di Difesa 2 era infatti ampiamente atteso da settimane: la serie è arrivata nel catalogo dello streamer a maggio, ottenendo numeri eccezionali in termini di visualizzazioni. Anche in Italia il format ha scalato la top10 dei contenuti più visti, rimanendo in testa alla classifica per diverse settimane. Nelle prime quattro settimane dal debutto, The Lincoln Lawyer ha raggiunto 260,53 milioni di ore di visualizzazioni in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Sono bastate poche settimane perchédi2 diventasse una realtà. Il 14 giugno,ha annunciato via Twitter che la serieper una nuova stagione, comunicando così all’esterno quanto è certamente già stato deciso da tempo in merito alla conferma del legal drama. Il rinnovo didi2 era infatti ampiamente atteso da settimane: la serie è arrivata nel catalogo dello streamer a maggio, ottenendo numeri eccezionali in termini di visualizzazioni. Anche in Italia il format ha scalato la top10 dei contenuti più visti, rimanendo in testa alla classifica per diverse settimane. Nelle prime quattro settimane dal debutto, Theha raggiunto 260,53 milioni di ore di visualizzazioni in ...

