Australia | il ct Arnold | “Mondiali? Grande orgoglio | ci abbiamo sempre creduto”

(Di martedì 14 giugno 2022) “Questo risultato mi riempie d’. Negli ultimi annipassato di tutto: molti ragazzi hanno preso il Covid e per via della pandemia non siamo potuti tornare in. Nessuno credeva nella qualificazione, mafatto grandi sacrifici e nonmai smesso di crederci“. Queste le parole di Graham, ct dell’, dopo la qualificazione ai2022 in Qatar. Decisivo il successo ai calci di rigore nello spareggio contro il Perù. SportFace.

L'batte il Perù ai calci di rigore e stacca il penultimo pass per il Qatar. La sfida - ... A vincere è la strategia del Ctche fa entrare al 120 il secondo portiere Redmayne, eroe della ...Redmayn, il portiere danzante ipnotizza il Perù Nessuno era riuscito a capire come mailo ... Sì, è stato proprio il folle balletto di Redmayne a mandare l'ai Mondiali. Il portiere ...Per l’Australia è il sesto Mondiale della propria storia, il quinto consecutivo. La mossa del c.t. Graham Arnold, di cambiare a pochi secondi dai rigori il portiere titolare (e capitano) Mathew Ryan, ...Awer Mabil ha segnato uno dei rigori che sono valsi i Mondiali in Qatar. La sua è una storia toccante: è nato in un campo profughi in Kenya da genitori sud-sudanesi fuggiti dalla guerra. Per cinque an ...