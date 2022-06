Aurora Ramazzotti imparentata con la Famiglia Reale? La foto inaspettata

Leggi su chenews

(Di martedì 14 giugno 2022)e la particolare somiglianza: potrebbe tranquillamente far parte dellainglese, ecco perché. La bellacombatte da sempre contro gli haters, fin da quando era piccola e c’era chi, senza pudore, commentava il suo aspetto dicendo fosse molto meno bella di sua madre. Oggi laè una ragazza grande e sicura di sé e, più di una volta, ha risposto a tono alle cattiverie gratuite sui social.InstagramLa figlia di Michelle ed Eros più volte ha dovuto tirare fuori le unghie per dimostrare che non è solo una “figlia d’arte” ma ha qualcosa da dire.è famosissima sui social, dove cerca sempre di essere il più possibile onesta e sincera, dando dei messaggi sempre il più possibile utili e ...