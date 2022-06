Atletica | Bellò e Folorunso vincono a Turku | Vallortigara 1 | 94

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) L’Italia può sorridere a, in Finlandia, nei prestigiosi Paavo Nurmi Games. Elenavince e si conferma sotto i 2 minuti negli 800 metri (1:59.84). La pacer polacca Aneta Lemiesz ‘passa’ a 57.29 e poi si sfila ai -300 metri. La britannica Ellie Baker chiude in 2:00.66), tedesca Katharina Trost in 2:00.80. Ottima prova per Ayomidenei 400hs. L’azzurra si toglie la soddisfazione di vincere una tappa Gold del Continental Tour, il secondo circuito mondiale, e peraltro di farlo con la seconda prestazione in carriera: per la fidentina delle Fiamme Oro è un 54.73. Alle sue spalle la finlandese Viivi Lehikoinen (55.13) e la slovacca Daniela Ledecka (56.43). Elenasi regala il miglior risultato dell’anno. La saltatrice dei Carabinieri aggiunge due centimetri alla misura ottenuta sia nelle ...