(Di martedì 14 giugno 2022) Affare fatto: l'attaccante Robertopassa in prestito dall'al. Che pensa al francese Thomasdel Venezia,...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Atalanta: Piccoli al Verona, su Henry. Caprari chiesto dal Monza - Emmdido : ??ULTIMA ORA: L’Hellas Verona è vicinissima a chiudere l’arrivo di Piccoli in prestito secco dall’Atalanta. - DIRETTADCM : L’Hellas #Verona è vicinissima a chiudere l’arrivo di Roberto #Piccoli in prestito secco dall’#Atalanta ?? [… - Cucciolina96251 : RT @ArenaSportiva1: #calciomercato ?????? #HellasVerona molto attivo sul mercato: dopo aver riscattato #simeone dal #Cagliari I veronesi sono… - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA EMPOLI E HELLAS VERONA?? EMPOLI: Toscani molti interessati a Marin, il centrocampista rumeno molto pr… -

Calciomercato.com

Commenta per primo L'asse trae Verona, con il nuovo ds D'Amico proveniente dai gialloblu, si intensifica: Ilic dovrebbe andare a Bergamo, mentre Roberto, costo del cartellino 4 milioni, sarà il nuovo attaccante ...- ATTACCANTI: Andrea PINAMONTI (1999, Inter - Empoli), 13 gol a Empoli, ormai maturo; Wilfried GNONTO (2002, Zurigo) lanciato con successo da Mancini; Roberto(2001,- Genoa) , ... Atalanta: Piccoli al Verona, su Henry. Caprari chiesto dal Monza L’Eco di Bergamo ha fatto il punto oggi della questione mercato nerazzurro Demiral, si va verso il non riscatto: tra domani e venerdì, l’Atalanta dovrà decidere. L’impressione è che i nerazzurri non f ...Il mercato dell'Hellas Verona entra nel vivo. Ecco il punto della situazione su Lovato e Piccoli, ambedue dell'Atalanta ...