Atalanta | individuato il nuovo medico

(Di martedì 14 giugno 2022) Una stagione sfortunata per l', culminata col mancato approdo in Europa, soprattutto dal punto di vista degli infortuni: da Muriel...

Calciomercato.com

... al netto ovviamente del fatto che Jorginho e Marco Verratti non ci siano, è statocome ... e visto che in questa Nations League Mancini sta sperimentando parecchio il centrale dell'...Un rinforzodal responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino che ben conosce il ... gli U - 21 saranno esentati da queste limitazioniFINE PRESTITI SENZA DIRITTI E OBBLIGHI ... Atalanta, già individuato il sostituto di Muriel Da gennaio la fascia sinistra dell’Atalanta non ha un vero padrone. La partenza di Gosens, ceduto ai cugini nerazzurri dell’Inter, ha lasciato un vuoto su quel lato di campo dove hanno giocato con for ...L’Atalanta è pronta a cambiare verso la prossima stagione e ragiona sulle uscite, prima ancora che sulle entrate. La Gazzetta dello Sport passa in esame la rosa della squadra di Gasperini e individua ...