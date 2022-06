Assegnazioni provvisorie, i sindacati chiedono al Ministero di essere convocati per il rinnovo del contratto integrativo (Di martedì 14 giugno 2022) "È assolutamente necessario riprendere immediatamente la trattativa, anche alla luce delle recenti innovazioni apportate in materia dalle disposizioni legislative. Risulta incomprensibile, ad oggi, che il Ministero non abbia provveduto a convocare le parti sociali per affrontare il nodo del rinnovo del CCNI per le utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie, pur essendosi impegnato in tal senso: oramai a metà giugno una decisione su queste tematiche non è più rinviabile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) "È assolutamente necessario riprendere immediatamente la trattativa, anche alla luce delle recenti innovazioni apportate in materia dalle disposizioni legislative. Risulta incomprensibile, ad oggi, che ilnon abbia provveduto a convocare le parti sociali per affrontare il nodo deldel CCNI per le utilizzazioni e le, pur essendosi impegnato in tal senso: oramai a metà giugno una decisione su queste tematiche non è più rinviabile". L'articolo .

